Amora regressa à Liga 3 mais preparado

”, comentou o técnico dos azuis.O Amora garantiu o regresso ao terceiro escalão competitivo nacional, um ano após a descida de divisão, ao vencer na visita ao Fátima (2-1), na última jornada da Série B da Fase de Subida do Campeonato de Portugal.O triunfo, assegurado com um golo do avançado João Oliveira, aos 88 minutos, precipitou a festa dos adeptos do Amora ainda nas bancadas do Campo João Paulo II, em Fátima, que se prolongou pela noite dentro com a chegada do autocarro da equipa à Amora.”, exultou o treinador.A descida de divisão, no final de 2023/24, obrigou o clube a “reestruturar-se de um ano para o outro”, mas não reduziu a ambição de voltar imediatamente à Liga 3.”, salientou Miguel Valença.Quanto ao futuro, Miguel Valença acredita que os objetivos do Amora “poderão ser outros”, mais ambiciosos do que a permanência na Liga 3, mas desconhece se irá continuar no clube.”, revelou o treinador.O clube da margem sul do Tejo conta duas presenças na I Liga portuguesa, nas épocas de 1981/82 e 1982/83.