Amorim encara Moreirense "como uma final" e assume rotatividade na equipa

"Levamos isto como se fosse, e como deve ser, uma final, um jogo muito importante. Esperamos um jogo de grande dificuldade, olhando também para a dificuldade que as equipas chamadas `grandes` tiveram com o Moreirense. É uma equipa que joga bem, está bem organizada e não tem essa pressão de vencer, mas que quer vencer porque o seu treinador assim o pede. Prevejo um jogo difícil, mas tivemos umas boas semanas e estamos preparados para o jogo", alertou, em conferência de imprensa de antevisão.

Após a primeira paragem da temporada, para os compromissos das seleções nacionais, o Sporting regressa à competição sabendo que terá jogos da Liga Europa a intercalar os jogos do campeonato, o que terá de levar a alguma rotatividade no interior do plantel.

"Vai ser uma escolha normal, sabendo que o principal objetivo é ganhar, mas temos de fazer alguma rotatividade. O princípio das grandes equipas, que conquistam e querem ganhar títulos, é o de toda a gente tem de estar a jogar, pois o ambiente no balneário é muito importante e para ninguém se sentir titular na equipa. Haverá rotatividade, não só por ser preciso tempo de descanso, mas porque o Sporting tem jogadores para isso. Quero que toda a gente esteja no melhor momento, porque é a maneira de levar isto para a frente, para ganhar todas as competições", frisou o técnico lisboeta, de 38 anos.

No jogo inaugural da jornada, entre Estrela da Amadora e FC Porto, o treinador portista Sérgio Conceição surpreendeu ao colocar um `onze` composto quase na totalidade por jogadores que não foram às seleções nacionais, apostando em atletas que trabalharam no clube nas últimas duas semanas, uma abordagem que Rúben Amorim contrariou.

"Na minha cabeça, é sempre a mesma ideia. Coloco os jogadores mais preparados para cada jogo. Não diria que os jogadores que estiveram estas duas semanas connosco têm vantagem. Quem tem vantagem é quem trabalhou bem, mas principalmente devido ao tipo de jogadores que tem o Moreirense, que tipo de jogo queremos fazer e quem joga melhor nesses espaços. Não podemos dizer aos jogadores que por terem ido à seleção estão em desvantagem para jogar", explicou o treinador da formação `verde e branca`.

O jovem central Gonçalo Inácio esteve em destaque ao serviço da seleção portuguesa, ao apontar dois tentos na goleada histórica frente ao Luxemburgo (9-0), mas o técnico `leonino` entende que o futebolista, de 22 anos, "ainda tem muitas coisas a melhorar".

"Tem boas características, boa velocidade, jogo de cabeça, bom a construir e no `um contra um`. Pode crescer mais na consistência de jogar todos os jogos a nível máximo. Não digo que está no `pico` da maturidade, mas está num bom momento, mais maduro e seguro de si. Tem muito para crescer", considerou, em relação ao internacional luso.

O central neerlandês St. Juste é o único indisponível para a receção do Sporting, atual terceiro classificado, com 10 pontos, ao Moreirense, 10.º, com quatro, no domingo, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a contar para a quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol e arbitrada por Manuel Oliveira, da Associação de Futebol do Porto.