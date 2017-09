Ana Capeta volta a dar vitória ao Sporting sobre o Sporting de Braga

Lusa 30 Set, 2017, 19:02 / atualizado em 30 Set, 2017, 19:02 | Futebol Nacional

Com um grande remate em arco aos 85 minutos, a jovem avançada do Sporting, que tinha entrado aos 71 minutos, voltou a ser decisiva frente às bracarenses, depois de, com os seus golos, ter 'dado' a Taça de Portugal na época passada e, em agosto, com um 'hat-trick', a Supertaça às 'leoas'.



O jogo foi muito intenso e quezilento, sobretudo na primeira parte, reflexo da grande rivalidade entre as duas equipas que, na época passada, disputaram o campeonato até ao fim.



A partida fica marcada também por um lance polémico com a árbitra a assinalar uma falta que não parece existir de Vanessa Marques sobre Mariana Azevedo. Na sequência, a bola sobrou para Andreia Norton que, de cabeça, a fez entrar na baliza do Sporting, mas o lance tinha sido anulado instantes antes (42).



O Sporting, campeão nacional, respondeu aos 45+1, com Tatiana Pinto a rematar ligeiramente ao lado, mas a turma de Alvalade marcaria mesmo antes do intervalo, com Diana Silva a aproveitar da melhor forma um lance infeliz de Rute Costa.



A guardiã foi rápida a sair da baliza para se antecipar à avançada 'leonina' que se tinha imposto em velocidade à central bracarense, mas foi infeliz a chutar contra a adversária - a bola ficou à mercê de Diana Silva que só teve de empurrar (45+2).



O Sporting de Braga entrou melhor na segunda parte e quase empatou, por Vanessa Marques, mas após o canto, Jana, de cabeça, repôs a igualdade.



O jogo foi pior jogado no segundo tempo, com ambas as equipas a caírem fisicamente, mais a da casa que não mais conseguiu chegar à área contrária com perigo.



O Sporting podia ter marcado aos 66 minutos, quando Diana Silva surgiu isolada, mas Rute Costa, com uma grande defesa, evitou-a.



João Marques refrescou a equipa com Laura Luís e Gaby enquanto Nuno Cristóvão apostou em Ana Capeta e a 'besta negra' das bracarenses voltou a marcar, um excelente tento após bela jogada individual.







Jogo no Estádio 1º de Maio, em Braga.



Sporting de Braga - Sporting, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadoras:



0-1, Diana Silva, 45+2 minutos.



1-1, Jana, 49.



1-2, Ana Capeta, 85.







Equipas:



- Sporting de Braga: Rute Costa, Diana Gomes (Francisca, 86), Sílvia Rebelo, Jana, Regina, Dolores, Pauleta, Melissa (Gabi, 59), Andreia Norton, Adri (Laura Luís, 58) e Vanessa Marques.



(Suplentes: Ana Rita, Ágata, Gaby, Edite, Francisca, Babi e Laura Luís).



Treinador: João Marques.



- Sporting: Patrícia Morais, Matilde Fidalgo, Mariana Azevedo, Carol, Joana Marchão, Carlyn Baldwin, Fátima Pinto, Tatiana Pinto, Ana Borges, Ana Leite (Ana Capeta, 71) e Diana Silva.



(Suplentes: Inês Pereira, Rita Fontemanha, Ana Capeta, Bárbara Marques, Carolina Venegas, Nadine Cordeiro e Matilde Figueiras).



Treinador: Nuno Cristóvão.







Árbitra: Teresa Oliveira (AF Braga).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Diana Gomes (21), Carole Costa (29).



Assistência: cerca de 3.000 espetadores.