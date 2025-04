Anadia denuncia "tentativa de manipulação de resultados" na Liga 3

Segundo aquele emblema do distrito de Aveiro, foi feita na sexta-feira “uma comunicação de circunstâncias para investigação” de uma “tentativa de ‘match fixing’ em prejuízo do Anadia, seus jogadores e adeptos”.



“Causa-nos surpresa perceber que ainda há práticas que vão contra o espírito desportivo, a ética e toda a transformação positiva pela qual o futebol português vive. Não compactuamos com este tipo de atitude”, pode ler-se na nota hoje divulgada.



O Anadia visita o Trofense, no domingo, na oitava jornada da fase de manutenção na Liga 3, em que ocupa o quinto posto, com 13 pontos, em lugar de despromoção ao Campeonato de Portugal, um ponto abaixo da ‘linha de água’.