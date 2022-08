Anderson Cordeiro torna-se 10.º reforço do Casa Pia

Depois de uma formação dividida entre Desportivo Brasil e Atlético Mineiro, no Brasil, Anderson Cordeiro iniciou-se como sénior no Taubaté, mas, em 2019/20, transferiu-se para o continente europeu, onde alinhou nos búlgaros do Tsarsko Selo durante duas temporadas, seguindo depois, através de cedência, para os espanhóis do Fuenlabrada.



Cordeiro é o 10.º reforço, após os defesas Eduardo Fereira (ex-Caracas FC, Venezuela), Fernando Varela (ex-PAOK, Grécia), João Nunes (ex-Puskás Akadémia, Hungria) e Léo Bolgado (ex-Leixões), os médios Yan Eteki (ex-Granada, Espanha), Takahiro Kunimoto (ex-Jeonbuk Motors, Coreia do Sul) e Diogo Pinto (ex-Estrela da Amadora) e os avançados Clayton (ex-Vila Nova, Brasil) e Rafael Martins (ex-Moreirense).



Em sentido inverso, abandonaram o clube os defesas Rodrigo Galo, Zach Muscat e Hebert (terminaram contrato), o médio Zidane Banjaqui (Mafra) e os avançados Lucas Silva (Mafra), Jota Silva (Vitória de Guimarães), João Vieira (Torreense) e Bozhanaj.



O Casa Pia estreia-se na edição 2022/23 da I Liga com uma visita a Ponta Delgada, nos Açores, para encarar o Santa Clara, no domingo, às 14h30 locais (15h30 no continente).