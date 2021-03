André André renova com Vitória até junho de 2024

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD anuncia que acertou o prolongamento do contrato com o jogador André André, que passa a estar ligado a esta sociedade até junho de 2024, com opção por mais um ano. O capitão de equipa e internacional A por Portugal ficará assim ligado ao Vitória por, pelo menos, mais três épocas desportiva", informa o comunicado.



Aos 31 anos, André André é o futebolista do plantel treinado por João Henriques com mais jogos pelo clube de Guimarães: participou em 162 desafios e marcou 35 golos.



Na presente época, a sexta ao serviço do Vitória, o médio disputou 24 partidas e apontou seis golos, sendo o segundo melhor marcador da equipa, atrás do avançado Óscar Estupinán, que tem oito, em todas as competições.



Depois de jogar no Varzim, emblema no qual cumpriu a maioria da formação, e nos espanhóis do Deportivo da Corunha, André André ingressou no Vitória em 2012/13, temporada em que venceu a Taça de Portugal.



Após ter-se transferido na época 2015/16 para o FC Porto, clube pelo qual se sagrou campeão nacional em 2017/18, o médio regressou ao clube minhoto na temporada 2018/19.