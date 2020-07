André Castro assina por duas temporadas com o Sporting de Braga

André Castro, de 32 anos, alinhou durante sete épocas na Turquia (Kasimpasa antes do Goztepe), país no qual fez cerca de 240 partidas.



Fora de Portugal, conta ainda com dois anos nos espanhóis do Sporting Gijón, por empréstimo do FC Porto, clube onde fez a maior parte da formação e onde também chegou à equipa principal.



No início da carreira sénior, o médio jogou ainda no Olhanense, igualmente emprestado pelos ‘dragões’.