André Ferreira regressa a Portugal para reforçar baliza do Moreirense

O jogador, de 29 anos, cumpriu nove jogos oficiais na época transata, pelo Valladolid, 20.º e último classificado da edição 2024/25 da Liga espanhola, após ter representado o Granada em 2022/23, época em que realizou 11 partidas pelos andaluzes, campeões do segundo escalão, e em 2023/24, temporada em que disputou 15 jogos em La Liga.



Antes, o guardião natural de Vila Nova de Gaia competiu no principal campeonato luso, pelo Desportivo das Aves, na época 2018/19, pelo Santa Clara, entre 2019/20 e 2020/21, e pelo Paços de Ferreira, em 2021/22, tendo contabilizado 62 encontros oficiais nesses quatro anos, 44 deles referentes à I Liga.



Depois de passagens pelo Vilanovense, pelo Pasteleira, pelo Boavista e pelo Nogueirense, André Ferreira concluiu a formação no Benfica, clube pelo qual se estreou como sénior, na equipa B, em que jogou durante as épocas 2015/16 e 2016/17, na II Liga, antes do empréstimo ao Leixões, outro conjunto do escalão secundário, em 2017/18.



Uma das três opções do Moreirense para a baliza, a par de Caio Secco e de Mika, o guarda-redes de 1,93 metros de altura é o sexto reforço ‘cónego’ para a época 2025/26, após confirmados os laterais esquerdos Álvaro Martínez e Francisco Domingues, os médios Rodrigo Alonso e Stjepanovic, e o extremo Kiko Bondoso.