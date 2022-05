André Geraldes renúncia a presidente da SAD do Estrela

Em comunicado enviado à agência Lusa, é referido que, ressalvando a nota que o dirigente, na sua saída, salvaguarda "”.”, pode ler-se, depois do 14.º lugar na tabela classificativa no final da II Liga.“Assim, e após títulos no Sporting Clube de Portugal, várias participações na Liga dos Campeões Europeus e Liga Europa, a subida com o Farense à I Liga e a subida do Estrela à II Liga, André Geraldes está livre para olhar para outros projetos”, conclui.O dirigente entrou no clube amadorense em 2020, quando os sócios do Estrela da Amadora aprovaram uma fusão com o Sintra Football e a criação de uma SAD, o que levou a equipa das distritais para o Campeonato de Portugal, tendo, logo na primeira temporada, garantido a subida à II Liga, na qual se conseguiu manter esta temporada.Com 35 anos, André Geraldes iniciou a carreira como diretor executivo do Sporting, entre 2013/14 e 2015/16, tornando-se diretor desportivo nas duas épocas seguintes. Em 2018/19, tornou-se administrador da SAD do Farense, na qual permaneceu durante dois anos, até assumir a pasta de presidente da SAD do ‘renovado’ Estrela da Amadora.