André Leão a caminho do Paços de Ferreira

Mário Aleixo - RTP 13 Jul, 2017, 11:29 / atualizado em 13 Jul, 2017, 11:29 | Futebol Nacional

"André Leão não vai continuar no Real Valladolid depois do acordo alcançado com o Paços de Ferreira para a transferência do médio. O clube decidiu atender ao pedido do centrocampista português, que, no final da temporada passada, pediu para deixar o clube, devido a problemas pessoais", refere o clube espanhol na sua página na Internet.



O Real Valladolid aproveitou para destacar o "excelente comportamento" de André Leão desde a sua chegada ao clube, no verão de 2014, precisando que "foi um pilar para todos os treinadores que passaram pelo clube", com "um total de 105 jogos".



Na época passada, André Leão, de 32 anos, renovou o seu contrato com o emblema espanhol até 2019, tendo afirmado sentir-se "muito feliz" pela opção, mas as circunstâncias pessoais alteraram-se, e, sensível às suas pretensões, o Valladolid, reconhecido por toda a sua "dedicação e profissionalismo", decidiu libertá-lo do compromisso.



Formado no Freamunde, com passagens ainda pelo FC Porto B, Beira-Mar e Cluj, da Roménia, André Leão vai regressar ao Paços de Ferreira, o clube que representou durante mais anos como sénior, cinco, somando mais de 120 jogos pela formação pacense na I Liga portuguesa.



O Paços de Ferreira ainda não confirmou oficialmente a transferência, tão pouco precisou a duração do contrato com o médio defensivo André Leão, um dos dois lugares a colmatar no plantel (falta ainda um extremo).