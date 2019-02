André Pedrosa vai ser operado e não joga mais esta época pelo Vitória de Setúbal

Lusa Comentários 02 Fev, 2019, 09:45 | Futebol Nacional

O anúncio foi feito hoje pelo jogador, que se lesionou instantes depois de ter substituído no Estádio do Bonfim o colega Zequinha, na sua conta do Instagram, cerca de 48 horas depois do empate (1-1) entre vitorianos e sportinguistas.

"Infelizmente, vou ter de ser operado e esta época para mim terminou. Não vou poder continuar a lutar junto dos meus colegas pelos nossos objetivos, mas sei que no final vamos todos ser felizes", escreveu.

André Pedrosa, de 21 anos, que vai ser operado na próxima semana, admitiu tratar-se do momento mais difícil da sua vida profissional, mas confessa-se otimista na recuperação.

"É um momento triste na minha vida, o pior sem dúvida, a nível profissional, mas certamente tudo é aprendizagem e faz parte do processo. O mais importante agora é encarar a realidade e tratar-me, porque o melhor está por vir", disse.

André Pedrosa, que passou pela formação do Sporting antes de chegar a Setúbal em 2013/14, estreou-se pela equipa principal do Vitória em 2016/17. Na presente temporada, o médio contabiliza cinco jogos pelos sadinos.