André Simões é o primeiro reforço do Famalicão

O jogador, de 32 anos, está de regresso ao futebol português após uma passagem pelo AEK Atenas nos últimos sete anos. O médio ajudou o clube da capital grega a vencer o campeonato e a Taça, tendo ainda disputado a Liga dos Campeões e a Liga Europa.”, referiu, em declarações divulgadas no sítio do clube.O atleta fez a formação no FC Porto e no Leixões, tendo depois representado o Padroense, o Santa Clara e o Moreirense antes de se mudar para a capital grega.André Simões salientou ainda o apoio dos adeptos famalicenses para ajudar a equipa a conseguir fazer uma boa época.”, salientou.No início da semana o Famalicão já havia anunciado a renovação de contrato com o treinador Rui Pedro Silva.