André Vidigal testa negativo e integra lista de convocados do Marítimo

Vidigal “testou negativo e está disponível para integrar o lote de convocados de Vasco Seabra para o jogo de hoje”.



O extremo, de 23 anos, estava em isolamento profilático, após ter apresentado na segunda-feira um teste inconclusivo.



“Em sentido contrário, Ricardinho deu inconclusivo e, por isso, aguarda novo resultado em isolamento, podendo, contudo, integrar o grupo caso o desfecho seja negativo”, pode ler-se na nota publicada pelos verde rubros no seu sítio oficial.



O conjunto insular enfrenta um surto de casos positivos à covid-19, tendo subido para seis, na segunda-feira, o número de infetados, sendo estes, Edgar Costa, Diogo Mendes, Beltrame, Rúben Macedo, Fábio China e Pelágio.



Ainda de acordo com a informação disponibilizada pelo clube insular as equipas B e sub-23 “foram testadas nas últimas horas e, mediante os resultados, chamados alguns elementos para integrar a convocatória” para o embate diante dos minhotos, nomeadamente Moisés Mosquera, Filipe Cardoso, Miguel Sousa e André Teles.



O Marítimo, 10.º classificado, com 14 pontos, recebe o Vizela, 14.º, com menos um ponto, esta terça-feira, às 19h00, no Estádio dos Barreiros, no Funchal.

Lista atualizada de 19 convocados:



- Guarda-redes: João Miguel Silva, Paulo Victor.



- Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, Jorge Sáenz, Leo Andrade, Victor Costa.



- Médios: Filipe Cardoso, Rafik Guitane, Iván Rossi, Miguel Sousa e André Teles.



- Avançados: Vidigal, Alipour, Clésio Baúque, Henrique e Joel.