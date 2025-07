Ângelo Neto assina pelo Leixões

Ângelo Neto tem no seu currículo a conquista de uma Taça da Liga pelo Moreirense, em 2016/17, e 189 jogos no principal escalão do futebol português divididos entre o clube de Moreira de Cónegos, o Casa Pia e o Farense, que foi despromovido ao segundo escalão na temporada transata.



O novo reforço leixonense representou a equipa de Faro em 2024/25, tendo disputado 27 encontros e marcados dois golos.



O Leixões foi 13.º classificado da II Liga 2024/25, com 41 pontos, muito longe do objetivo inicialmente anunciado, que era subir de divisão.