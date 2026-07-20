Futebol Nacional
Ângelo Neto reforça Vizela por uma temporada
O médio brasileiro Ângelo Neto, de 34 anos, é o terceiro reforço da equipa de futebol do Vizela para a temporada 2026/27, anunciou hoje o clube minhoto da II Liga.
O jogador assinou um contrato válido por uma temporada e chega proveniente do Leixões, que representou na época passada, juntando-se ao plantel orientado por Ricardo Sousa.
Ângelo Neto conta com mais de 200 jogos nas competições profissionais portuguesas, 163 dos quais na I Liga, tendo também representado Moreirense, Casa Pia e Farense. O médio conquistou ainda a Taça da Liga pelo Moreirense, em 2016/17.
“O Vizela é um clube histórico, que já defrontei por várias vezes ao longo da minha carreira. Quando surgiu a oportunidade, foi uma decisão fácil. É um projeto ambicioso e estou muito feliz por fazer parte dele”, afirmou, citado pelos canais oficiais do clube.
O futebolista brasileiro garantiu que pretende colocar a experiência ao serviço da equipa, mas salientou que será necessário “trabalhar, correr, lutar e dar a vida dentro de campo”.
“De mim, podem esperar compromisso, raça e profissionalismo. Sou um jogador que nunca desiste e, para mim, esses valores são inegociáveis”, acrescentou.
O médio é o terceiro reforço anunciado pelo Vizela para a temporada 2026/27.
Ângelo Neto conta com mais de 200 jogos nas competições profissionais portuguesas, 163 dos quais na I Liga, tendo também representado Moreirense, Casa Pia e Farense. O médio conquistou ainda a Taça da Liga pelo Moreirense, em 2016/17.
“O Vizela é um clube histórico, que já defrontei por várias vezes ao longo da minha carreira. Quando surgiu a oportunidade, foi uma decisão fácil. É um projeto ambicioso e estou muito feliz por fazer parte dele”, afirmou, citado pelos canais oficiais do clube.
O futebolista brasileiro garantiu que pretende colocar a experiência ao serviço da equipa, mas salientou que será necessário “trabalhar, correr, lutar e dar a vida dentro de campo”.
“De mim, podem esperar compromisso, raça e profissionalismo. Sou um jogador que nunca desiste e, para mim, esses valores são inegociáveis”, acrescentou.
O médio é o terceiro reforço anunciado pelo Vizela para a temporada 2026/27.