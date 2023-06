Ângelo Neto renova com o Casa Pia até 2025

Concluída a segunda temporada ao serviço dos "gansos", e primeira na elite do futebol português, Ângelo Neto realizou 33 encontros em cada época, sendo que, nesta última, apontou dois golos pela camisola da formação orientada pelo treinador Filipe Martins.O centrocampista, de 31 anos, já tinha alinhado, durante três anos no Moreirense, de 2016/17 a 2018/19, numa carreira passada maioritariamente no país natal, por Grêmio Barueri, Iraty, Linense, Penapolense, América-RN, São Caetano e Juventude, contando ainda com uma breve experiência na Arábia Saudita, na qual representou o Al-Fayha.A renovação de Ângelo Neto segue-se às do guarda-redes Ricardo Batista e dos centrais Vasco Fernandes e Nermin Zolotic, ao passo que abandonaram o clube, a custo zero, o guardião João Bravim, o central Léo Bolgado e os centrocampistas Cuca e Afonso Taira.Os lisboetas concluíram a temporada de regresso à I Liga, 83 anos depois da, até então, única participação no escalão principal luso, no 10.º posto, com um total de 41 pontos.