Antevisão da 7.ª jornada da I Liga

O Sporting de Braga, que aparece nesta altura no segundo posto como o principal perseguidor dos ‘encarnados’, recebe o Vizela, também no domingo, no encontro que fecha a ronda.



Após novo triunfo na temporada, o 12.º seguido, perante a Juventus (2-1), em Turim, para a Liga dos Campeões, o Benfica recebe no Estádio do Luz o lanterna-vermelha Marítimo, emblema em crise, sem qualquer ponto no campeonato e único que já mudou a sua equipa técnica, com a entrada de João Henriques para o lugar de Vasco Seabra.



Por isso, os madeirenses parecem o adversário ‘perfeito’ para a equipa de Roger Schmidt continuar 100% vitoriosa na atual temporada em todas as provas, incluindo na I Liga, já com o campeão FC Porto a três pontos e o Sporting a oito.



João Mário e Gonçalo Ramos, que falharam o triunfo na última ronda no campo do Famalicão (1-0) devido a castigo, deverão estar de regresso no Benfica, num encontro em que o Marítimo, além de somar apenas derrotas, vai subir ao relvado da Luz com a pior defesa do campeonato (17 golos sofridos).



Mas, há outros números que parecem complicar ainda mais a tarefa dos madeirenses: desde 2009 que saíram sempre derrotados da Luz e sofreram quatro goleadas nas últimas cinco deslocações, a mais pesada em 2021/22, por 7-1.



À espera de um ‘renascimento’ do Marítimo, ou de um dia menos inspirado do Benfica, estarão FC Porto e Sporting, que atuam ambos no sábado, e o Sporting de Braga, que está a fazer uma inicio de época sensacional, com cinco vitórias (com algumas goleadas à mistura) e um empate, seguindo no segundo posto a apenas dois pontos do Benfica.



A equipa de Artur Jorge, devido ao duelo de hoje com o Union Berlim, para a Liga Europa, deverá fazer algumas alterações no ‘onze’ principal, devido a questões físicas, perante um Vizela que soma apenas cinco pontos, no 15.º lugar, e que vem de cinco jogos seguidos sem vencer (três derrotas e dois empates).



No sábado, o FC Porto vai tentar esquecer no Estoril uma das piores noites europeias da sua história (derrota 4-0 com o Club Brugge no Dragão para a ‘Champions’) e regressar aos triunfos, no terreno do atual oitavo classificado.



Esse encontro está agendado para as 18:00, com Sporting e Boavista a entrar pouco depois em campo, às 20:30, no Estádio do Bessa, num duelo entre dois antigos campeões nacionais.



Tal como o Benfica e ao contrário do FC Porto, os ‘leões’ aparecem motivados após uma surpreendente vitória sobre o Tottenham (2-0) na Liga dos Campeões, mas continuam impossibilitados de ‘relaxar’ da I liga devido à larga distância que lá levam para a liderança, perante um Boavista a efetuar um campeonato bastante interessante, aparecendo com surpresa no quarto posto, com 12 pontos, mais dois que o rival lisboeta.



A sexta ronda arranca na sexta-feira no Algarve, com o Portimonense (quinto) a receber o Desportivo de Chaves (10.ª), num duelo entre equipas que sofreram derrotas na última jornada.



Programa da sétima jornada:



Sexta-feira



Portimonense - Desportivo de Chaves, 20:15



Sábado



Santa Clara - Paços de Ferreira, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)



Gil Vicente - Rio Ave, 15:30



Estoril Praia - FC Porto, 18:00



Boavista – Sporting, 20:30



Domingo



Arouca - Vitória de Guimarães, 15:30



Benfica – Marítimo, 18:00



Casa Pia – Famalicão, 18:00



Sporting de Braga – Vizela, 20:30