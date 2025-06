ANTF elogia "tributo ao mérito" dos treinadores que conseguem subidas

"É uma regalia, é um atributo ao mérito. Se alguém podia treinar numa equipa que subiu, porque não orientar outra", sintetizou o presidente da estrutura representativa dos treinadores, em declarações à Lusa, após a aprovação da proposta do Vitória de Guimarães, que foi discutida antecipadamente com a ANTF.

A Assembleia Geral (AG) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) aprovou hoje que os treinadores sem a habilitação UEFA Pro [o quarto nível] que consigam a subida à I Liga possam orientar equipas no principal escalão, com o curso UEFA Advanced [terceiro nível] e comprovativo de frequência na formação seguinte.

"Sempre foi permitido os treinadores que subiam à I Liga - e não sendo possuidores do curso UEFA Pro - poderem treinar essa equipa. Agora, permite-se que esses treinadores, que sobem com a equipa à I Liga, possam treinar nesse ano uma outra equipa", reforçou.

Com esta alteração ao Regulamento das Competições da LPFP proposta pelos vitorianos, a partir da nova época todos os treinadores que frequentem o curso de IV Nível podem estar ao serviço das suas equipas de pleno direito, deixando de precisar de ser substituídos pelos adjuntos nos jogos e nas flash interview.

A medida beneficia diretamente dois clubes minhotos, casos do Vitória de Guimarães, que vai ser treinado por Luís Pinto, após ter conseguido a promoção com o Tondela, e do Moreirense, orientado por Vasco Botelho da Costa, `timoneiro` na subida do Alverca.

Ambos vão poder ser inscritos como treinadores principais nos novos clubes, ao contrário do que sucedia com as regras anteriores, em que só o poderiam fazer nos clubes promovidos, e de forma temporária.