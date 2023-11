Antigos jogadores candidatos à presidência do Marítimo

O prazo para entrega de candidaturas à presidência do Marítimo, que estava previsto para 6 de novembro, terminou esta segunda-feira, após ter sido prolongado devido à publicação tardia por parte do Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira (JORAM).



A lista C, composta pelo candidato a presidente Bruno Fernandes, que representou o Marítimo ao longo de mais de 10 temporadas, tendo, inclusive, registado uma passagem pelo FC Porto na época 2002/03, apresentou a sua candidatura a poucos minutos das 17h00, hora estipulada para o final do prazo.



Na entrega da candidatura, no complexo desportivo do clube, em Santo António, o líder da terceira opção para ocupar os órgãos sociais do emblema insular fez-se acompanhar de Ricardo Aguiar, ex-atleta maritimista de 1987 a 1992, contando com uma passagem pelo Felgueiras no meio, que se apresenta para o lugar de vice-presidente da direção.



As duas listas apresentadas no primeiro prazo são lideradas por Carlos André Gomes (Lista A), e, por Carlos Batista (Lista B), vice-presidente demissionário da direção de Rui Fontes e dirigente, ainda em funções, da Sociedade Anónima Desportiva maritimista.



A queda da direção do clube da II Liga de futebol aconteceu após várias demissões nos órgãos sociais, levando a eleições antecipadas, a acontecer em 17 de novembro.



Após as primeiras quatro demissões tornadas públicas em 19 de outubro, nomeadamente dos vice-presidentes Eugénio Mendonça, Carlos Batista, Nuno Aguiar e do vogal Marco Fernandes, juntaram-se os pedidos do conselho fiscal e Mesa da Assembleia Geral do clube.



Rui Fontes, eleito em 22 de outubro de 2021, com 68% dos votos, derrotou então Carlos Pereira, que ocupou o cargo de presidente do clube madeirense ao longo de 24 anos, vê o seu mandato interrompido, após dois anos, marcados pela descida da equipa principal ao segundo escalão, após 38 anos consecutivos a competir na I Liga.