António Miguel Cardoso reeleito presidente do Vitória de Guimarães

Num documento enviado aos jornalistas, os vitorianos indicaram que o candidato da lista B, pela primeira vez eleito presidente em 2022, reuniu 5.658 votos (89,4% da votação total), enquanto o candidato da lista A, Luís Cirilo Carvalho, arrecadou 449 votos (7,1% do total).



Decorridas no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, entre as 09:00 e as 19:00, as eleições para o triénio entre 2025 e 2028, tiveram ainda 154 votos em branco e 68 nulos, num clube em que cada sócio dispõe de um voto, em conformidade com os estatutos.



Dos 12.787 sócios inscritos para votar, metade (49,5%) exerceu o seu direito, num escrutínio com menor afluência do que o de 2022, quando António Miguel Cardoso foi eleito com 4.148 dos 6.637 votos contabilizados (62,5%), superando Miguel Pinto Lisboa, então presidente do clube (18,7%), e Alex Costa, ex-futebolista do clube (17,5%).



O ato eleitoral de hoje foi o mais desequilibrado da história do clube entre os 12 com listas opositoras, superando o de 2004, quando Vítor Magalhães, atual presidente do Moreirense, obteve 84,1% e derrotou Manuel Almeida (15,4%), num universo de 6.780 votantes.



Finalizada a contagem, o presidente da mesa da assembleia geral e coordenador do processo eleitoral destacou a afluência “muito positiva” às urnas e perspetivou “alguma calma” no universo vitoriano, após a “vitória esmagadora” de António Miguel Cardoso.



“O universo vitoriano nunca deixou de ter turbulência, o que também demonstra a vitalidade deste clube, mas, tendo em conta que a votação foi esmagadora, pode ser que exista alguma calma nesta fase inicial. Obviamente, pela dimensão deste clube, haverá sempre pessoas que não concordam com a gestão de quem está a exercer”, vincou.