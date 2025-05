António Salvador quer um Braga ganhador

O dirigente, reeleito no passado sábado presidente dos minhotos, frisou ter traçado até 2029 um “” dos minhotos “” do Sporting de Braga.Dirigindo-se “às forças coletivas” da cidade e da região, lançou o “”, disse.”, reforçou.Num apelo à união, disse esperar “muitos obstáculos pelo caminho”, mas prometeu defender o Sporting de Braga “contra quem for”.”, disse numa cerimónia que teve lugar no jardim interior da cidade desportiva do Sporting de Braga e em que, entre outros, estiveram presentes os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, e da Liga de clubes, Reinaldo Teixeira, respetivamente.António Salvador, de 54 anos, foi reeleito presidente do Sporting de Braga com 80,8 por cento dos votos validamente expressos e 19,2 de votos em branco, num ato eleitoral em que foi o único candidato.