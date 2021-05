António Salvador reeleito presidente do SC Braga

Votaram 1.360 sócios do clube bracarense, num universo de 10.002 em condições de votar (13,6 %), que corresponderam a 10.854 votos (254 sócios com um voto, 92 com cinco e 1.014 com 10).



Dos 1.360 votantes, 1.072 votaram na lista A (correspondendo a 8.436 votos, 77,7%), 174 em branco (1.448 votos, 13.3%) e 114 foram votos nulos (970 votos, 8,9 %).



O vice-presidente da mesa da assembleia-geral, José Brandão, revelou que, em termos de votos validamente expressos, a lista A obteve 85,4 % dos votos e os votos em branco foram 14,6 %.



Em 2017, nas eleições mais concorridas de sempre do clube minhoto, votaram 3.700 sócios "arsenalistas", tendo então António Salvador vencido com 66,3% dos votos, contra 32,5% de António Pedro Peixoto.



Nessas eleições, houve 25 sócios do Sporting de Braga que votaram nulo (208 votos) e 16 em branco (160 votos).



António Salvador, de 50 anos, parte para o sétimo mandato na liderança do clube, "reinado" que começou em fevereiro de 2003 com a chegada à liderança da SAD, à qual juntou a do clube em abril de 2004.