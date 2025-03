António Saraiva vai ser candidato à Mesa da Assembleia Geral da Liga de clubes

A candidatura de Reinaldo Teixeira à liderança da LPFP, para suceder no cargo a Pedro Proença, revelou em comunicado enviado à agencia Lusa que vai apoiar António Saraiva para a presidência da Assembleia Geral, considerando que é uma “indicação muito natural”.



“O nome de António Saraiva surge como uma indicação muito natural, que irá configurar alto prestígio e notoriedade à Liga, na sequência do quadro eleitoral desenhado pelo atual presidente da AG, e também candidato à presidência, que veio surpreender grande parte dos clubes e instalou um evidente foco de descrédito e desunião, que, evidentemente, terá de ser reparado”, afirma Reinaldo Teixeira, atual líder da Associação de Futebol do Algarve, citado em comunicado da candidatura “Uma Liga Para Todos”.



António Saraiva, ex-presidente da CIP (2010-2023) e atual presidente da Assembleia Geral do organismo, foi galardoado com a Comenda da Ordem do Infante. Será ele a lançar a apresentação da candidatura de Reinaldo Teixeira, que vai decorrer na segunda-feira, pelas 11:30, na Arena Liga Portugal.



Para além de Reinaldo Teixeira, também José Gomes Mendes vai candidatar-se à presidência da LPFP, com o atual presidente da Mesa da Assembleia Geral a avançar para a sucessão a Pedro Proença, que assumiu a presidência da Federação Portuguesa de Futebol.



A cerimónia de apresentação de José Gomes Mendes, antigo secretário dos Governos de António Costa, primeiro Adjunto e do Ambiente e, depois, da Mobilidade e do Planeamento, vai ser na quarta-feira, pelas 12:00, na sede do organismo, no Porto.



As eleições para o remanescente do mandato correspondente ao quadriénio 2023-27 na presidência da LPFP estão marcadas para o dia 11 de abril, num ato eleitoral que vai decorrer entre as 10:00 e as 13:00, no auditório da Arena Liga Portugal, no Porto.



O prazo para a entrega de candidaturas decorre até ao dia 04 de abril, numa altura em que a LPFP está a ser liderada de forma transitória por Helena Pires, que exercia funções de diretora executiva no organismo.