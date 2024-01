António Tavares e Angelino Ferreira na candidatura de Villas-Boas ao FC Porto

Os dois nomes foram revelados hoje pelo ex-treinador da equipa principal de futebol dos `dragões`, em conferência de imprensa na sede de campanha da candidatura "Só há um Porto", que tinha sido inaugurada na quarta-feira perto da rotunda da Boavista, no Porto.

Ex-deputado pelo PSD na Assembleia da República, entre 1985 e 1991, António Tavares tem 64 anos, é provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto desde 2010 e dirige a licenciatura em Ciência Política e Estudos Eleitorais na Universidade Lusófona do Porto.

Já o economista Angelino Ferreira, de 70 anos, esteve ligado aos `dragões` durante duas décadas, de 1994 a 2014, ao ser vice-presidente do clube e administrador com o pelouro financeiro da SAD, estando mesmo na génese de várias sociedades do Grupo FC Porto.

Esses nomes propostos à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal e Disciplinar tinham comparecido na cerimónia de lançamento da candidatura de André Villas-Boas à presidência do clube nortenho, que se realizou em 17 de janeiro, na Alfândega do Porto.

O ex-treinador, de 46 anos, juntou-se ao empresário Nuno Lobo, candidato derrotado em 2020 por Pinto da Costa, nas próximas eleições dos órgãos sociais do FC Porto rumo ao quadriénio 2024-2028, cuja data ainda será agendada, devendo ser realizadas em abril.

André Villas-Boas notabilizou-se na época 2010/11, quando conquistou quatro provas à frente da equipa principal de futebol, entre as quais a I Liga portuguesa e a Liga Europa, que representa o último dos sete troféus internacionais da história dos `azuis e brancos`.

Pinto da Costa, de 86 anos, ainda não revelou se concorrerá a um 16.º mandato seguido, numa fase em que é o dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, tendo sido eleito pela primeira vez como 33.º presidente da história do clube em abril de 1982.