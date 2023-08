Antony Alves troca o Arouca pelo Portland Timbers

O jogador de 21 anos, que ingressou no futebol europeu pela porta dos "lobos", somou oito golos e três assistências ao serviço dos arouquenses e esteve em plano de destaque na última temporada, que culminou com o quinto lugar no campeonato nacional e o consequente apuramento para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa.", pode ler-se numa publicação de agradecimento por parte do clube arouquense.Antony assinou um vínculo com os Portland Timbers que durará até 2026, com o clube norte-americano a ficar com a opção de estender o contrato por mais uma temporada, e os valores da transferência não foram oficialmente divulgados.O extremo, que passou a formação por Joinville e Corinthians, do Brasil, antes de chegar a Portugal, já não havia sido convocado no passado domingo, na receção ao Rio Ave para a segunda fase da Taça da Liga (vitória arouquense por 2-0) e até Daniel Ramos já havia admitido, na antevisão da partida, a possibilidade desse cenário, hoje confirmado.Após o acesso à fase de grupos da Taça da Liga, os comandados de Daniel Ramos procuram agora preparar a receção ao Brann, da Noruega, a contar para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, marcada para 10 de agosto.