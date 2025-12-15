APAF espera que câmaras corporais possam “ajudar” trabalho dos árbitros

“Mais do que o clima que se tem vivido nos últimos tempos, entendemos que pode ser uma medida, uma ferramenta, que possa vir ajudar o trabalho dos árbitros”, declarou José Borges, em declarações à Lusa.



Os árbitros dos jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal, fase da competição que arranca quarta-feira, vão usar câmaras corporais pela primeira vez nas competições nacionais, a título experimental, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



José Borges salientou que estas ‘bodycams’ vão ser utilizadas, para já, “a título experimental, para se ver o impacto, resultado e mais-valia que possa ter para a arbitragem”, mas, por enquanto, a nível "interno".



“Os árbitros estarão sempre abertos a tudo o que seja implementado para a ajuda do trabalho dos árbitros”, reforçou.



Para a APAF, as imagens podem ajudar, caso a implementação seja mais abrangente, “como uma ferramenta para que as pessoas percebam a dificuldades e a razão de algumas decisões”, seja pelo ângulo ou posicionamento do juiz.



Por outro lado, também os árbitros podem “utilizar estas imagens para emendar posições, procurar alternativas, e melhorar o desempenho”.



José Borges notou ainda que o Conselho de Arbitragem da FPF “abordou a APAF e os árbitros” quanto à aplicação da medida.



A FPF assinalou que a utilização de ‘bodycams’ “poderá estender-se a outras competições nacionais” - sem indicar quais - e abre “um novo capítulo na relação entre arbitragem, tecnologia e espetáculo desportivo”, colocando Portugal numa “posição de vanguarda no futebol europeu”.



Entre os jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal, destaca-se a visita do Sporting, detentor do troféu, ao estádio do Santa Clara, na quinta-feira, no mesmo dia em que o FC Porto recebe o Famalicão, enquanto o Benfica, recordista de títulos, com 26 troféus, joga no recinto do Farense, na quarta-feira.