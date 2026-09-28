APAF exige medidas após agressão a árbitro





(Com Lusa)

“A APAF (...) repudia de forma veemente os graves acontecimentos ocorridos no encontro entre o Olímpico do Montijo e o Cova da Piedade, do campeonato da 1ª divisão sénior da AF Setúbal, no qual um árbitro assistente foi agredido com um balde do lixo, arremessado por um espetador que, segundo as informações disponíveis, acabou por ser identificado”, indicou o organismo, em comunicado.Para a APAF, “nada justifica uma agressão a um árbitro, a um jogador, a um dirigente ou a qualquer outro agente envolvido no jogo”, pelo que “é necessário que estes casos sejam investigados, julgados e punidos de forma célere, firme e exemplar”.“A APAF exige uma resposta clara de todas as entidades com responsabilidades no futebol e na segurança dos recintos desportivos. A prevenção da violência não pode existir apenas no discurso. Tem de existir na ação. Quem agride um árbitro tem de perceber que os seus atos têm consequências reais”, advertiu.A agressão ao árbitro assistente motivou a suspensão, aos 43 minutos, do encontro entre o Olímpico do Montijo e o Cova da Piedade, da quinta jornada da Série D da Taça Joaquim José Sousa Marques de 2026/27, da Associação de Futebol de Setúbal, disputado no Montijo, numa altura em que a equipa visitante vencia por 2-1.