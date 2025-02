APAF exige "medidas claras e consistentes" na defesa da integridade dos árbitros

“Infelizmente, há sucessivos casos recorrentes de agressões físicas e verbais, tanto de jogadores, treinadores, dirigentes e adeptos, que colocam sistematicamente em risco a integridade física e psicológica dos árbitros, um pouco por todo o país. Os árbitros, como figuras essenciais para o bom andamento das competições, precisam de atuar em ambiente seguro e respeitoso”, sublinha a APAF, em comunicado.



O organismo lamenta o “aumento significativo de casos de agressões físicas e verbais” aos árbitros nos relvados portugueses, recordando que nenhum dos intervenientes de que esquecer que sem os ‘juízes’ “não há jogo”.



A APAF entende que a “falta de medidas claras e consistentes” por parte das entidades responsáveis “tem contribuído para a generalização de um clima de impunidade”, deixando os árbitros com o sentimento de estarem “desamparados” no futebol, já que, realça, “apesar da gravidade dos incidentes, as punições nem sempre são aplicadas de forma exemplar”.



“Exigimos um maior compromisso de todas as entidades responsáveis pela segurança dos recintos desportivos, para que ações concretas sejam tomadas, permitindo uma maior segurança dos seus intervenientes, com especial incidência nos árbitros”, destaca a APAF, realçando o seu “descontentamento pela falta de soluções eficazes para a proteção dos árbitros”.