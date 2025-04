Apagão: Casa Pia-Estoril Praia vai ser disputado na terça-feira às 20:30

Inicialmente marcado para hoje, às 20:15, para encerrar a 31.ª ronda do principal escalão nacional, o encontro foi adiado devido “à falha de energia que afetou Portugal continental”.



Em comunicado, o organismo liderado por Reinaldo Teixeira dá conta do agendamento do encontro para terça-feira, às 20:30, no Estádio Municipal de Rio Maior.



Os dois emblemas seguem em lugares tranquilos da classificação, com o Casa Pia a ocupar o oitavo lugar, com 41 pontos, mais dois do que o Estoril Praia, que é nono.



Igualmente adiado para terça-feira foi o encontro entre Desportivo de Chaves e Alverca, para a II Liga, mas para as 20:00, enquanto a receção do Benfica B ao Mafra vai ser apenas disputado na quarta-feira, às 18:00.



Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou hoje, desde as 11:30, Portugal e Espanha, que continua sem ter explicação por parte das autoridades.



Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades foram algumas das consequências do apagão energético.



O restabelecimento ocorreu de forma gradual ao longo do dia, começando pela zona centro do país.



Até cerca das 22:30, a E-Redes informou que tinha sido restabelecida a eletricidade em quatro milhões de casas.