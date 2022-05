Apostas. Benfica era favorito a ganhar a I Liga

De acordo com uma análise do "site" de apostas desportivas Solverde, enviada à agência Lusa, desde outubro do ano passado, os "dragões" passaram a ser apontados como os próximos prováveis campeões nacionais, situação que se manteve durante todo o campeonato e que agora, a duas jornadas do fim da prova, é algo quase certo.



Na 32.ª ronda, o FC Porto necessita apenas que conquistar um ponto na deslocação ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica ou que o Sporting, segundo classificado, a seis pontos, não vença no Algarve o Portimonense.



A I Liga arrancou com o Benfica, ainda com Jorge Jesus no comando, a apresentar uma "odd" de 1.72, seguido do FC Porto com 2.00 e do Sporting, campeão nacional, com 2.90.



O favoritismo dos encarnados manteve-se nas primeiras rondas da competição devido a um registo de cinco vitórias consecutivas, mas também ao empate (1-1) entre Sporting e FC Porto, no Estádio José Alvalade.



Contudo, de acordo com a Solverde, o cenário das probabilidades sofreu uma alteração em 30 de outubro, com o Benfica, depois de já ter perdido em casa com o Portimonense (1-0), a empatar no terreno do Estoril Praia (1-1), situação que deixou o FC Porto na "pole position" para chegar ao título.



O novo estatuto da equipa de Sérgio Conceição ganhou ainda mais força até final do ano de 2021, depois de bater os encarnados no Estádio do Dragão, por 3-1, no primeiro jogo de Nélson Veríssimo após a saída de Jorge Jesus.



O Benfica foi posto de lado na luta pela conquista da I Liga e o Sporting passou para o segundo lugar do campeonato das probabilidades, embora ainda com um número elevado (3.25) em relação ao 1.70 do FC Porto.



Com o decorrer da prova, as "odds" dos "dragões" foram baixando significativamente enquanto os números do Sporting foram aumentando, sobretudo após a derrota em Alvalade com o Sporting de Braga (2-1), no final de janeiro.



Depois dos empates dos "leões" no campo do FC Porto (2-2) e com o Marítimo (1-1), na Madeira, o mercado das apostas online ficou praticamente sem dúvidas de que os "dragões" seriam os novos campeões nacionais e nem o desaire em Braga (1-0) afetou essa possibilidade.