Aprovado plano de revitalização do Estrela da Amadora





(Com Lusa)





O PER solicitado pelos 'tricolores' conheceu o parecer favorável de 60,32% dos seus credores numa votação para a qual a obtenção de 33,33% já se revelaria suficiente para as pretensões dos amadorenses.A votação foi comunicada esta terça-feira ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Juízo de Comércio de Sintra, no qual o processo está a ser apreciado e que, nos próximos dias, dará a conhecer a necessária homologação.Em função da aprovação do PER, a dívida do Estrela da Amadora reduz-se consideravelmente, para menos de metade (de 20 milhões de euros para menos de 10).Desta forma, o clube da Reboleira deu um passo relevante par ao cumprimento dos pressupostos necessários para a inscrição nas competições profissionais de futebol de 2026/27, junto da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).O período de audiência dos interessados para o necessário licenciamento de todas as SAD e SDUQ que compõem os quadros profissionais da LPFP ainda decorre e a aprovação final da inscrição do Estrela da Amadora, bem como das demais sociedades desportivas, deverá ser anunciada no dia 30.