"Aqui nasce o futuro", Pedro Proença sobre o Arena Liga Portugal

"Aqui nasce o futuro. Este dia vai ficar na história. Plantámos hoje o futuro do futebol profissional em Portugal e todas as suas ramificações. Será a casa da nossa indústria, que queremos melhorar", afirmou o dirigente.

O novo projeto, inserido na freguesia de Ramalde, e que contou com o "grande entusiasmo" da autarquia, está orçado em cerca de 18 milhões de euros, "sem investimento público, das SAD ou dos clubes", e constitui "mais um passo no projeto de consolidação" da LPFP.

Pinto da Costa e Rui Costa, presidentes de FC Porto e Benfica, respetivamente, o autarca Rui Moreira, o antigo líder da Liga Valentim Loureiro e António Saraiva, responsável máximo da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), estiveram entre as dezenas de convidados na cerimónia.

Pedro Proença recordou a "visão única para o futebol em Portugal" dos seus antecessores no cargo, Pinto da Costa e Valentim Loureiro, e lembrou o impacto da modalidade na economia nacional, nomeadamente 550 milhões registados na última época no PIB, um aumento de 11% face ao período homólogo da anterior.

O presidente do organismo entende que este "polo agregador de negócios" é uma "enorme conquista" para os clubes portugueses, permitindo-lhes uma evolução para o "primeiro plano da economia do futebol europeu".

O dirigente recordou que o outro eixo prioritário da direção que lidera tem a ver com a centralização dos direitos televisivos, "algo que mudará o paradigma do futebol português, tornando-o mais competitivo e sustentável".

O edifício de oito andares, situado num terreno de 7.263 m2, vai contar, entre outros, com três pisos de escritórios e serviços complementares para as necessidades do organismo, bem como auditório, museu, loja da Liga Portugal, incubadora de empresas, espaço multimédia, zonas de lazer e parque infantil.

"É um edifício vanguardista, ecológico e com tecnologia de ponta. Um projeto de inovação, negócios e aprendizagem, que será uma evolução para a imagem de excelência do futebol português a nível internacional. E será verdadeiramente a casa de todos os clubes", vincou Pedro Proença.

O empreendimento está previsto ser inaugurado em 2023.