Árbitro Carlos Xistra dirige FC Porto-Vitória de Guimarães

Lusa 14 Dez, 2017, 14:17 | Futebol Nacional

Xistra esteve esta época nas visitas do FC Porto a Sporting de Braga (vitória por 1-0) e Sporting (0-0), e na deslocação do Vitória do Guimarães ao Estoril (derrota por 3-0), sempre em jogos da I Liga.



O FC Porto procura seguir para os quartos de final, depois de na quarta-feira os outros dois 'grandes' terem tido destinos diferentes, com o Sporting a eliminar o Vilaverdense (4-0), e o Benfica a ser afastado fora pelo Rio Ave (3-2 no prolongamento).



Entretanto, a Federação Portuguesa de Futebol já agendou o sorteio dos quartos de final e das meias-finais, que decorrerá na segunda-feira, às 12:00, na Cidade do Futebol.



Cova da Piedade, Farense, Moreirense, Desportivo das Aves, Sporting, Rio Ave e os vencedores dos jogos FC Porto ou Vitória de Guimarães e Caldas ou Académica (jogo a 30 de dezembro) são os emblemas presentes nos quartos de final.