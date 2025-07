Árbitro Fábio Veríssimo vai dirigir Supertaça entre Sporting e Benfica

O 'juiz' de Leiria, de 42 anos e internacional desde 2015, vai ser auxiliado por Paulo Brás e Hugo Marques, com David Silva como quarto árbitro e Bruno Esteves no videoárbitro, auxiliado por Pedro Felisberto e Rui Costa.



O anúncio da equipa de arbitragem foi efetuado durante uma sessão do CA da FPF, liderado por Luciano Gonçalves, sobre recomendações e alterações às leis de jogo que contou com a presença de todos de árbitros, árbitros assistentes e observadores das principais categorias e de representantes dos clubes da I Liga e da II Liga, no Auditório 1 da Cidade do Futebol, Oeiras.



Fábio Veríssimo vai dirigir pela quinta vez um jogo entre os dois rivais de Lisboa, na sua estreia em decisões da Supertaça Cândido de Oliveira.



O árbitro, quarto melhor na época passada, esteve em três desafios no campeonato, com duas vitórias do Benfica e uma do Sporting, e num jogo das meias-finais da Taça de Portugal, com triunfo dos ‘leões’.



Na época 2019/20, Fábio Veríssimo esteve no triunfo do Benfica em casa por 2-1 para a I Liga e em 2021/22 em novo triunfo dos ‘encarnados’, desta vez fora, por 2-0, também a contar para o campeonato.



Já na temporada 2023/24, o ‘juiz’ dirigiu a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, que o Sporting venceu em casa por 2-1, tendo estado também na época passada no dérbi disputado no Estádio José Alvalade para o campeonato, com novo triunfo dos ‘leões’, por 1-0, na estreia de Rui Borges no comando técnico dos ‘verde e brancos’.



Veríssimo esteve ainda em dois jogos entre o Sporting e o FC Porto e em outros dois entre o Benfica e os ‘dragões’, num total de oito partidas a envolver os ‘grandes’ do futebol português.



O jogo entre o Sporting, bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e o Benfica, que vai decidir o primeiro título da nova época, está agendado para quinta-feira, pelas 20:45, no Estádio Algarve.