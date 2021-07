Argentino Ezequiel Garay encerra carreira de futebolista aos 34 anos

"E o momento chegou. Hoje, despeço-me da minha carreira como jogador profissional de futebol. Gostava e estava convencido de que me retiraria mais tarde, mas não pode ser", informou o central, num longo texto publicado nas redes sociais, no qual revelou o calvário por que tem passado desde 2018.

Garay, que estava sem clube desde que deixou o Valência, em 2020, confessou que "desde há três anos" que tem "lutado e tentado solucionar um problema que surgiu inesperadamente", uma artrose na anca esquerda, que lhe tem provocado "dores fortíssimas" e o "impediu de caminhar em algumas ocasiões".

Depois de ter recuperado de uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito contraída em fevereiro do ano passado e de ter terminado contrato com o emblema `che`, o ex-internacional argentino chegou a "negociar com vários clubes para voltar a jogar", mas acabou por desistir, tendo em conta que "provavelmente, perderia dois em cada três jogos", devido ao problema físico de que padece.

Na publicação, o defesa manifestou-se "orgulhoso" por tudo o que fez durante a carreira e agradeceu a todos os clubes por que passou, bem como à seleção da Argentina, a qual representou em 32 ocasiões, inclusive sendo chamado para o Mundial2014 e para duas edições da Copa América, em 2011 e 2015.

Pela `albiceleste`, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim2008.

`El Negro`, como era conhecido, iniciou a carreira profissional em 2005, ao serviço do Newell`s Old Boys, clube no qual se formou e de onde rumou a Espanha, para alinhar pelo Racing de Santander (2005 a 2009) e, depois, pelo Real Madrid (2009 a 2011).

Seguiram-se três temporadas ao serviço do Benfica, entre 2011 e 2014, que culminaram com a conquista de um campeonato, uma Taça de Portugal e duas taças da Liga, antes de duas épocas nos russos do Zenit (2014 a 2016) e quatro no Valência (2016 a 2020).

Pelos `encarnados`, disputou duas finais consecutivas da Liga Europa, perdidas para o Chelsea (2012/13, em Amesterdão) e o Sevilha (2013/14, em Turim).