Armando Evangelista aponta o foco na vitória

O treinador Armando Evangelista garantiu que está tranquilo com o trabalho desenvolvido pelos seus jogadores, assegurando que isso lhe dá confiança de que o regresso aos triunfos está próximo, depois de uma derrota e três empates.



“Trabalhámos bem, com foco no Rio Ave, cientes das dificuldades que vamos ter pela frente. O Rio Ave, em casa, ainda não perdeu. Vamos ter um estádio em que as condições climatéricas, nomeadamente o vento, podem ser uma condicionante. Mas, dentro dessas condicionantes, procurámos uma estratégia para contrariar isso tudo”, referiu o técnico, em conferência de imprensa.



O Famalicão ficou em "branco" nos últimos dois jogos e o técnico assumiu que todo o grupo sabe que é necessário marcar golos, mas desvalorizou esse cenário.



“Precisamos de fazer golos, são factos e não há que esconder. Nos últimos três jogos, não ganhámos, mas também não perdemos, e estivemos mais próximos de ganhar do que de perder. Podemos olhar para isto de duas formas, também para a coesão defensiva que temos demonstrado. Somos a segunda defesa menos batida. Mais importante do que fazer ou não golos, é aquilo que temos produzido. A evolução, o foco e o trabalho que eles têm demonstrado mostra que estamos muito mais próximos de voltar às vitórias”, frisou.



Armando Evangelista afiançou ainda que a equipa não está “ansiosa” pela falta de vitórias.



“É óbvio que nós não queremos empatar. E os jogadores querem ganhar tanto como os nossos adeptos, como a equipa técnica, a direção. Toda a gente quer ganhar. Mas estão tranquilos porque têm a noção daquilo que têm produzido. Não me parece que a equipa esteja mais ansiosa por isso”, prosseguiu.



Sobre o percurso do Rio Ave, goleado por 4-0 em Braga na última ronda, o treinador famalicense salientou a competência da equipa técnica e garantiu que nem sempre o que é feito em campo corresponde ao resultado final dos jogos.



“Todas as equipas passam por ciclos positivos, ciclos negativos, ciclos intermédios. E é óbvio que quando se passa por um ciclo que não é tão positivo e que não vai ao encontro das expectativas dos adeptos, existe contestação. Conheço bem o [Luís] Freire e sei a sua competência e também sei que o que eles têm feito não vai ao encontro de alguns resultados que têm apresentado. Nós temos é que estar focados na nossa estratégia e em querer ganhar”, concluiu.