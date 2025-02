Arouca assegura a contratação de Taichi Fukui em definitivo ao Bayern Munique

O jovem médio, de 20 anos, ficará ligado contratualmente ao emblema da Serra da Freita até 2028.



Chegado ao Arouca em julho, o internacional sub-20 nipónico tem sido escolha recorrente para o meio-campo arouquense, primeiro com Gonzalo García no comando técnico e agora com Vasco Seabra, tendo efetuado um total de 18 partidas, das quais 13 enquanto titular, e uma assistência.



Vinculado aos germânicos desde janeiro de 2023, depois de ter atuado no japonês Sagan Tosun, Fukui foi sobretudo utilizado na formação secundária dos bávaros, tendo conseguido a estreia na equipa principal em triunfo diante do Preussen Munster (4-0), para a Taça da Alemanha.



O jogador já havia tido um primeiro contacto com o futebol português antes de chegar a Arouca, quando esteve cedido ao Portimonense na segunda metade da temporada passada, com 13 jogos, um golo e uma assistência registados.



Ainda que não seja uma adição ao plantel já existente, Fukui foi a quarta contratação oficializada no defeso para os arouquenses, depois da chegada dos uruguaios Dylan Nandín e Brian Mansilla, bem como do guardião eslovaco Jakub Vinarcik.



O Arouca, em 13.º lugar da I Liga, com 22 pontos, prepara a receção ao Rio Ave, que se disputa na segunda-feira, a partir das 20:15, no encerramento da ronda 21.