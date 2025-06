Arouca assegura Boris Popovic em definitivo

Sem quaisquer custos de transferência,Na sua primeira época em território português, pela porta dos arouquenses,Ainda que a dupla de centrais prevalente na fase final da temporada tenha sido composta por Chico Lamba e Jose Fontán, com quem concorre por um lugar no "onze" inicial, Vasco Seabra manifestou, por diversas ocasiões, contentamento com todo o rol de atletas para a posição, procurando mantê-lo para a época que se avizinha.Depois de ter garantido os serviços de Taichi Fukui, Jakub Vinarcik e Amadou Danté para a temporada 2025/26, o Arouca volta assim a garantir a permanência definitiva de um dos jogadores emprestados do plantel.