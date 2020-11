Arouca avança com plano de insolvência depois da sentença do Tribunal de Aveiro

“O Arouca tem um tempo legal de 30 dias para aplicar um plano único de recuperação, de insolvência. É um projeto como o PER, que só muda o nome. O Arouca pode negociar os pagamentos com os credores”, explicou à Lusa o diretor de comunicação do emblema arouquense, Luís Martins.



A Lusa teve acesso à sentença de declaração de insolvência do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, publicada hoje, sendo que o prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.



“Como a decisão saiu hoje, o Arouca tem de enviar uma carta em como quer negociar com os credores e demora sempre algum tempo este processo. O Arouca tem 30 dias para responder ao aviso e depois vamos resolver isso. Era algo que já estávamos à espera tendo em conta a situação de há duas épocas”, explicou, referindo-se à demissão da direção do clube e a administração da sociedade gestora do futebol, ambas lideradas por Carlos Pinho, em maio de 2019, quando o clube desceu ao Campeonato de Portugal.



O Arouca é atualmente o quinto classificado da II Liga e recebe no dia 21 o primodivisionário Vitória de Guimarães na terceira eliminatória da Taça de Portugal.