Arouca contrata Amadou Danté até 2028

Pela seleção principal do seu país, o concorrente do habitual titular Weverson no lado esquerdo da defesa regista 11 internacionalizações, com destaque para a presença na Taça das Nações Africanas (CAN) de 2023.Imediatamente antes de chegar a Arouca, esteve cedido ao Zurique na segunda metade da temporada passada, tendo alinhado em 14 partidas pelo clube suíço.Depois de ter garantido os serviços de Taichi Fukui e Jakub Vinarcik para a próxima época, o Arouca volta assim a garantir a permanência definitiva de um dos jogadores emprestados do plantel.