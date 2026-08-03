Arouca contrata defesa espanhol Mario Climent até 2028

Formado no Elche e no Levante, Climent, de 24 anos, cumpriu os primeiros jogos como profissional na equipa B do clube valenciano, antes de representar o Cartagena, o Mérida e, mais recentemente, o Cádiz.



Com mais de 50 jogos no segundo escalão espanhol, o defesa chega ao Arouca para a primeira experiência fora do seu país, tendo assinado por duas temporadas, com mais uma de opção.



Na semana que antecede o arranque do campeonato, o Arouca procura um concorrente para o recém-chegado Climent, no lado esquerdo da defesa, ao mesmo tempo que pretende reforçar o corredor direito como alternativa a Tiago Esgaio.



O espanhol é o quarto reforço da equipa orientada por Vasco Seabra para a temporada 2026/27, depois de Mateo Flores, que permaneceu no clube após o empréstimo do Betis na época passada, Martim Duarte e Sihoo Park, tendo integrado o treino realizado hoje.



