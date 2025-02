Arouca e Rio Ave fecham da 21.ª jornada da I Liga

Os arouquenses ainda não perderam no campeonato no ano civil de 2025 e têm, com isso, subido na tabela, deixando os lugares mais próximos da descida – de resto, nos últimos cinco jogos somaram 11 pontos, metade dos que possuem em todo o campeonato.Do outro lado, uma equipa em idêntica boa forma, que perdeu apenas três vezes nas últimas 10 jornadas, e nas últimas sete apenas com o campeão nacional, o Sporting (3-0), para também encontrar locais mais tranquilos da tabela, agora sob o comando de Petit.





O treinador dos beirões Vasco Seabra deve voltar a montar a equipa no 4-2-3-1 que tem dado frutos. Fukui e David Simão vão ser a dupla que oferece dinamismo ao meio-campo arouquense, tendo como referência mais criativa o espanhol Pablo Gozálbez. Henrique Araújo vai ser o homem mais adiantado da equipa e, face à ausência de Jason, terá a companhia de Sylla e Trezz.





Os nortenhos de Petit chegam a este encontro já a saberem que têm lugar marcado nas meias-finais da Taça de Portugal, onde encontrarão o vencedor do Gil Vicente - Sporting. Além da vitória sobre o S. João de Ver, a turma de Vila do Conde ainda travou o FC Porto nos Arcos, na passada segunda-feira, dia 3 de fevereiro.





Os rioavistas abandonaram o 3-4-3 de Luís Freire e adotaram o 4-3-3 clássico, ainda que com algumas variantes específicas. Omar Richards e Vrousai são os donos das alas, sendo que Kiko Bondoso e Tiago Morais deverão jogar à frente destes - André Luiz também está à espreita. Clayton - "on fire", cinco golos nos últimos quatro jogos - vai ser a referência mais ofensiva da equipa.





Nino Galovic, Vitinho e Jason Remeseiro são baixas para Vasco Seabra por lesão, a quem ainda se junta Boris Popović - por expulsão. Petit não pode contar com Brandon Aguilera, Tobías Medina, Pancho Petrasso - todos por lesão - e Jonathan Panzo - por expulsão.



A partida entre Arouca e Rio Ave está marcada para esta segunda-feira, dia 10 de fevereiro, às 20h15, com arbitragem de Iancu Vasilica.