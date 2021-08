Arouca garante jovem médio Antony por empréstimo de dois anos com opção de compra

"É uma liga muito competitiva, com grandes clubes, por onde já passaram grandes jogadores, como Hulk, Deco ou David Luiz. Eram jogadores que chegaram também jovens e que cresceram por cá. A minha trajetória aqui na Europa vai começar e vou agarrar a oportunidade. Quando surgiu o Arouca, soube que era uma grande oportunidade para mim", afirmou o jovem de 19 anos, em declarações às redes sociais do emblema.



O médio, que também alinha a extremo, dividiu a formação entre o Joinville, Renovicente e Coritiba, mas, nas últimas três épocas, representou o Corinthians por empréstimo do Joinville.



Antony Alves Santos torna-se assim no quarto reforço para o treinador Armando Evangelista, depois das contratações de Eugeni, Leandro Silva e Or Dasa.



O Arouca assinala o regresso ao principal escalão de futebol português no sábado, na receção ao Estoril Praia. na primeira jornada do campeonato.