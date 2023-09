Arouca impõe primeira derrota ao AVS e lidera Grupo B da Taça da Liga

Com este triunfo, o primeiro no último mês e meio, o Arouca soma três pontos e passa a liderar o Grupo B, do qual faz parte ainda o Benfica, com quem deverá discutir a presença na fase final da prova, contra zero pontos do AVS, que averbou a primeira derrota oficial na temporada.



As duas equipas foram a jogo com muitas alterações relativamente aos últimos compromissos, com o primodivisionário Arouca, que mudou seis elementos contra nove do AVS, a entrar melhor e a ganhar vantagem no marcador aos 17 minutos, num livre direto batido por Jason na meia lua, aproveitando uma abertura na barreira.



O AVS reagiu bem à desvantagem e conseguiu libertar-se do colete de forças apresentado estrategicamente pelo adversário, com Edson Farias a destacar-se no ataque, mas os remates, aos 26 e 36 minutos, falharam a baliza.



Antes do intervalo, o líder destacado da II Liga beneficiou de uma grande penalidade, confirmada por Tiago Martins após demorada análise das imagens (contrariando a opinião do videoárbitro), mas Balla Sangaré, que sofrera a falta, atirou ao lado.



As melhorias do AVS acentuaram-se no segundo tempo, num registo positivo compensado com o tento da igualdade, aos 59 minutos, anotado por Carlos Daniel, a desviar na área do Arouca um cruzamento de Edson Farias da direita.



O Arouca, já com David Simão e Sylla em campo, foi feliz na resposta, ao recolocar-se novamente em vantagem, oito minutos depois, por Cristo, a finalizar uma triangulação pelo lado direito, resistindo, depois, ao avanço do AVS, que tudo fez para evitar a derrota.







Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS – Arouca, 1-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Jason, 17 minutos.



1-1, Carlos Daniel, 59.



1-2, Cristo González, 67.







Equipas:



- AVS: Simão Bertelli, Fernando Fonseca, Ricardo Dias, Thiago Freitas (Clayton, 60), Zé Ricardo (Léo Alaba, 46), Fábio Pacheco, João Amorim (Luís Silva, 69), Gustavo Mendonça (Dioh, 60), Edson Farias, Balla Sangaré (Bernardo Martins, 69) e Carlos Daniel.



(Suplentes: Pedro Trigueira, Léo Alaba, Anthony Correia, Clayton, Luís Silva, Dioh, Bernardo Martins, Vasco Lopes e Nené).



Treinador: Jorge Costa.



- Arouca: João Valido (Thiago Rodrigues, 46), Bogdan Milovanov, Rafael Fernandes, Javi Montero, Weverson, Eboué Kouassi (Morlaye Sylla, 61), Uri Busquets, Alfonso Trezza (Yusuf Lawal, 83), Miguel Puche (David Simão, 61), Cristo González e Jason (Pedro Santos, 90+8).



(Suplentes: Thiago Rodrigues, Matías Rocha, Morlaye Sylla, David Simão, Yaw Moses, Vitinho, Pedro Santos, Yusuf Lawal e André Bukia).



Treinador: Daniel Ramos.







Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Balla Sangaré (23), Dioh (90+6) e David Simão (90+9). Cartão vermelho direto para Léo Alaba (90+5).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.