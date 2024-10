Arouca impõe-se com facilidade na Póvoa de Lanhoso diante do Maria da Fonte

O turco Guven Yalçin fez os dois primeiros golos (22 e 28 minutos), Jason o terceiro (45+1), Henrique Araújo o quarto (66) e Pedro Santos (83, de grande penalidade) o quinto de uma partida quase sem história.



A equipa da Póvoa de Lanhoso, que milita nos campeonatos distritais da associação de Braga, não conseguiu opor-se à muito maior qualidade da turma da I Liga, que assumiu desde cedo o comando da partida e o manteve até ao fim.



O guarda-redes da casa foi adiando o golo do Arouca, que chegou aos 22 minutos, com Guven Yalçin, de cabeça, a dar a melhor sequência a um bom cruzamento da direita de Jason.



Seis minutos depois, os visitantes dilataram a vantagem, novamente pelo avançado turco, num remate oportuno dentro da área (28).



Aos 37 minutos, o Maria da Fonte teve a sua melhor ocasião do jogo, após uma boa jogada individual de João Araújo, que culminou com um remate forte que João Valido defendeu com dificuldade.



Mas, em cima do intervalo (45+1), Jason fez o terceiro do Arouca, com um bom remate já dentro da área, ‘matando’ em definitivo o jogo.



No segundo tempo, o guardião dos minhotos voltou a evidenciar-se em várias ocasiões para marcar do Arouca, mas nada pôde fazer perante Henrique Araújo, que surgiu isolado após assistência de Yalçin, nem no penálti convertido por Pedro Santos, que puniu uma mão na área dos da casa.



Jogo no Estádio dos Moinhos Novos, na Póvoa de Lanhoso.



Maria da Fonte - Arouca, 0-5.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Guven Yalçín, 22 minutos.



0-2, Guben Yalçín, 28.



0-3, Jason, 45+1.



0-4, Henrique Araújo, 66.



0-5, Pedro Santos, 83 (grande penalidade).



Equipas:



- Maria da Fonte: Paulinho, Henrique Mendes (Rui Jorge, 46), Cabreira, Wilson, Leo Albano (Miguel Ribeiro, 63), Henrique Vieira (Dino, 84), Caseiro, Rafinha, João Antunes, João Araújo (Nelinho, 63) e Tekla (Rui Abreu, 46).



(Suplentes: Bé, Rui Abreu, Dino, Miguel Ribeiro, Rui Jorge, Nelinho, Pi, Aly e Paulo Jorge).



Treinador: Filipe Gonça.



- Arouca: João Valido, Tiago Esgaio (Alex Pinto, 69), José Fontán, Popovic (Chico Lamba, 46), Danté, Loum, Pedro Santos, Jason (Trezza, 69), Ivo Rodrigues (Henrique Araújo, 46), Puche e Guven Yalçin (Marozau, 69).



(Suplentes: Thiago, Alex Pinto, Chico Lamba, David Simão, Trezza, Fukui, Weverson, Marozau e Henrique Araújo).



Treinador: Gonzalo García.



Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Popovic (25), Nelinho (71).



Assistência: cerca de 1.000 espetadores.