Futebol Nacional
Arouca recebe e vence Académico de Viseu em jogo particular
O Arouca, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje o Académico de Viseu, da II Liga, por 2-1, em jogo particular disputado no Estádio Municipal de Arouca.
O médio brasileiro João Guilherme colocou o emblema de Viseu em vantagem aos 53 minutos, antes do uruguaio Alfonso Trezza igualar o marcador, aos 68. Passados quatro minutos, o espanhol Barbero completou a reviravolta e deu a vitória à formação orientada por Vasco Seabra.
Os 'lobos' já tinham realizado um amigável, frente à Oliveirense, durante a primeira pausa internacional da época e voltam assim a repetir o plano para manter a forma competitiva, na segunda paragem.
O Arouca encontra-se no 11.º posto da I Liga, com nove pontos, enquanto o Académico de Viseu ocupa a 15.ª posição da II Liga, com quatro.
Os 'lobos' já tinham realizado um amigável, frente à Oliveirense, durante a primeira pausa internacional da época e voltam assim a repetir o plano para manter a forma competitiva, na segunda paragem.
O Arouca encontra-se no 11.º posto da I Liga, com nove pontos, enquanto o Académico de Viseu ocupa a 15.ª posição da II Liga, com quatro.