Arouca recebe Tondela na abertura da 10.ª jornada da I Liga

As equipas chegam a esta ronda com o Tondela no 11.º lugar, com nove pontos, enquanto o Arouca é 15.º, com seis.



A equipa do Arouca, recém-promovida ao escalão máximo, apenas venceu uma partida no campeonato até ao momento, frente ao Famalicão (2-1), e soma seis jogos consecutivos sem triunfos, com três empates e três derrotas.



Já o Tondela, que vinha de dois triunfos consecutivos no campeonato, foi batido na última jornada pelo FC Porto (3-1), somando a sexta derrota em nove jogos na I Liga.



A última vez que as duas equipas se encontraram no campeonato foi na época 2016/17, com um triunfo para cada lado. O Arouca foi vencer a Tondela por 2-1, resultado que se repetiu na segunda volta, mas desta vez com triunfo da equipa beirã.



O jogo entre o Arouca e o Tondela está agendado para as 20h15, no Estádio Municipal de Arouca, e será arbitrado por Luís Godinho.