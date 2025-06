Arquivado processo sobre aliciamento a Cássio

Em comunicado, o CD da FPF dá conta da decisão tomada por unanimidade na sexta-feira, relativamente ao processo disciplinar sobre eventual corrupção e coação de jogador, na época 2016/17.



Este processo, instaurado em 19 de janeiro do ano passado, visava aferir se João Carlos Paula “tinha tentado aliciar o jogador Cássio para que facilitasse a derrota do seu clube, que era o Rio Ave, no jogo que disputou na época de 2016/17 contra o Benfica”.



Em causa estava um telefonema feito pelo agente, três dias antes do jogo com os encarnados, que venceriam por 1-0, para a 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga, aludindo a uma chamada feita na época anterior para o mesmo guarda-redes, sem que, contudo, João Carlos Paula tenha “feito qualquer pedido ou oferta concreta”.



“Verifica-se assim que, além do depoimento do jogador Cássio Anjos sobre o telefonema que recebeu do denominado José Carlos, com uma duração muito curta, onde não existiu qualquer pedido, proposta ou oferta concreta, nada mais existe que possa suportar uma acusação”, detalha o acórdão de arquivamento.