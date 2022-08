Artur Jorge conta com Ricardo Horta em Famalicão

No final do jogo com o Sporting (3-3), no passado domingo, Ricardo Horta despediu-se dos adeptos de uma forma que foi lida como estando de saída do clube para o Benfica, cujo interesse no jogador é público.



Contudo, o internacional português treinou durante toda a semana em Braga e está disponível para jogar em Famalicão, confirmou Artur Jorge.



“Obviamente que sim, é jogador do Sporting de Braga, está disponível e conto com ele”, afirmou.



O treinador disse ainda que o grupo de trabalho está imune à "novela" da saída ou permanência de Ricardo Horta.



“Estamos todos imunes a isso. O Ricardo (Horta) é nosso jogador, é um não assunto, como treinador tenho o Ricardo (Horta) disponível para amanhã (sexta-feira)”, disse.



Jogo difícil em Famalicão



O Sporting de Braga nunca ganhou em Famalicão para o campeonato, “dado histórico e estatístico” que Artur Jorge sinalizou, antevendo também por isso “um jogo extremamente difícil”, o que a “proximidade” entre as cidades também potencia.



“Estamos preparados e comprometidos para fazer um bom jogo e ganhar”, disse na conferência de imprensa de antevisão da partida.



Artur Jorge notou que o Famalicão “reforçou-se bastante com jogadores de qualidade e vai querer disputar os primeiros lugares”.



“Vamos ter um adversário aguerrido e a querer inverter o resultado da primeira jornada (derrota 2-0 com o Estoril Praia). Perspetivo um jogo muito difícil, como é tradicional lá, não tanto como com o Sporting, mas temos de ter a atitude certa e encarar o adversário com respeito”, disse.



O técnico desvalorizou ainda a lesão do lateral direito espanhol Victor Gómez por ter “alternativa no plantel”, que será Fabiano, que já o substituiu no decurso do jogo com os "leões", o que lhe permite “manter a mesma forma de jogar”.



Sporting de Braga, nono classificado, com um ponto, e Famalicão, 16.º, com zero, defrontam-se a partir das 20h15 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, jogo que será arbitrado por Luís Godinho.