Artur Jorge espera "jogo de elevada exigência" em Vizela, mas aponta à vitória

Os bracarenses regressaram às vitórias na última jornada, ao bater em casa o Rio Ave (2-0), e seguem a dois pontos do FC Porto, segundo classificado, que recebem na ronda seguinte.



Os vizelenses ganharam de forma clara na última ronda na casa do Estoril Praia (3-0), o que Artur Jorge destacou como fator motivacional do adversário.



Na conferência de imprensa de antevisão, o treinador quis "retirar o peso histórico" das habituais dificuldades que o Sporting de Braga enfrenta em Vizela e frisou que a sua equipa está "preparada para contrariar" o fator casa dos vizelenses para poder "somar mais três pontos".



Artur Jorge destacou a "valia do Vizela, com valores individuais acima da média".



"Sabemos que somos uma equipa que motiva os adversários para darem tudo contra nós. É um jogo de elevada exigência, vamos defrontar uma equipa muito competente, mas vamos procurar ser sempre melhores", disse.



Instado a detalhar em que é que o Sporting de Braga pode ser muito melhor, ambição que tem repetido nas últimas semanas, tendo em conta também que a equipa realizou a melhor primeira volta de sempre, o treinador notou que há "sempre margem de crescimento"



"Fizemos a melhor primeira volta da história (do clube), mas isso é apenas um registo. Temos que ser muito mais eficazes, mais competentes a defender, ganhar mais vezes. Há muito espaço de crescimento da equipa e também individualmente, é um desafio aos jogadores para a sua própria evolução e crescimento. Neste momento, nada temos feito, estamos num trajeto, queremos evoluir e isso só se faz se conseguirmos desafiar os jogadores a serem melhores", defendeu.



O treinador referiu ainda que não tem tido problemas com "azia" dentro do plantel por parte dos jogadores que têm jogado menos.



"Temos um plantel que cedo percebeu quais as regras e o alinhamento e quando assim é, mais fácil fica essa gestão. Procuramos ser justos, frontais e sinceros. É importante o contributo dos que jogam 90 minutos ou de quem é suplente utilizado", disse.



O jovem turco Serdar estreou-se na última jornada, e como titular, tendo feito um bom jogo, e Niakaté está de volta após castigo. Um deles deverá forma dupla no eixo defensivo com Tormena, até porque Paulo Oliveira está lesionado, mas Artur Jorge não quis abrir o jogo.



Além de Niakaté, também Álvaro Djaló já pode ser opção depois de ter cumprido um jogo de castigo, ao contrário de Paulo Oliveira, que continua de fora devido a lesão.



Sporting de Braga, terceiro classificado, com 52 pontos, e Vizela, nono, com 29, defrontam-se a partir das 20:30 de sábado, no Estádio do FC Vizela, num jogo que será arbitrado por Artur Soares Dias, da associação do Porto.